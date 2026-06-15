Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kadir E., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen Mercan’ın şikayetçi annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla Mercan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan’ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

3 aydır tutuklu olduğunu ve böyle olmasını istemediğini belirten sanık Kadir E. “Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum." dedi. Ölen Mercan’ın şikayetçi ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.