Tır iki otomobili biçti. 5 ölü, 6 yaralı
23.05.2026 04:47
Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Anadolu Ajansı
Giresun'da gece yarısı katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde iki otomobili adeta biçti.
Olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.