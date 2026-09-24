Trabzon'da heyelan. 1 kişi toprak altında
24.09.2026 11:17
Trabzon'da etkili olan sağanak heyelan getirdi. Toprak altında kaldığı belirtilen bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Trabzon'on Ortahisar ilçesinde yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan 50 yaşındaki Ali Turhal, meydana gelen heyelanda toprak altında kaldı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı.
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.