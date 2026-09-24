Trabzon'da heyelan. Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti
24.09.2026 11:17
Son Güncelleme: 24.09.2026 11:56
Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzon'ın Ortahisar ilçesinde yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan 50 yaşındaki Ali Turhal, meydana gelen heyelanda toprak altında kalmıştı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kalmıştı.
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.
Ekipler, Ali Turhal’ın cansız bedenine ulaştı. Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.