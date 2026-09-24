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Trabzon'da heyelan. Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti

24.09.2026 11:17

Son Güncelleme: 24.09.2026 11:56

DHA

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Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da heyelan. Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti
DHA

Trabzon'ın Ortahisar ilçesinde yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan 50 yaşındaki Ali Turhal, meydana gelen heyelanda toprak altında kalmıştı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.

 

Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kalmıştı.

Trabzon'da heyelan. Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti 1
DHA

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı. 

 

Ekipler, Ali Turhal’ın cansız bedenine ulaştı. Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.