Apartman sakinlerinden Dr. Kibar Çebi, şiddetli bir sesin ardından aracının duvar altında kaldığını anlatarak, “Dün, öğleden sonra şiddetli devam eden bir yağış vardı. İşten çıkınca eve geldim ve aracımı park ettim. Aradan yaklaşık 1,5 saat geçtikten sonra bir ses duydum ve endişelendim. Arkadaşlarımız aradı, istinat duvarının çöktüğünü ve aracımın altında kaldığını söyledi. İnince de böyle bir manzarayla karşılaştık. Bir araç benim, diğer dördü de komşularımızın araçları. Buna da şükür. Allahtan kimseye zarar gelmedi. Bu alanda zaman geçiren iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımız, kuryeler var. Çok şükür ki onlara bir şey olmadı. Gerekli incelemeler yapılacak; araçların sigorta ve kaskoları var. Bekleyip, göreceğiz” diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin müdahalesiyle, su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, suların çekilmesiyle temizlik çalışmalarına hız verirken, kentte hasar tespit çalışmaları da sürüyor.