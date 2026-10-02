Trafikte motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçti: Kazalardaki payı yüzde 50’yi aştı
02.10.2026 09:54
Son Güncelleme: 02.10.2026 10:09
Türkiye’de motosiklet sayısındaki hızlı artış trafik kazalarına da yansıdı. Uzmanlar, motosikletlerin kazalara karışma oranının araç sayısındaki payından çok daha yüksek olduğuna dikkati çekti.
MOTOSİKLET SAYISI 7,6 MİLYONU AŞTI
Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 7,6 milyonu aşarken, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının oranındaki artış da dikkati çekti. 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarının yarısından fazlasına motosikletler karışırken, bu kazalarda bin 675 kişi hayatını kaybetti.
TÜİK’in 2026 yılı verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçti. Son yıllarda hızla artan motosiklet sayısı, trafikteki araç dağılımının yanı sıra kazaların niteliğine de yansıdı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde meydana gelen 288 bin 318 trafik kazasının yüzde 50,2’sine motosikletler karıştı. Bu oran 2024 yılında yüzde 45,7 olarak kayıtlara geçmişti.
Aynı dönemde motosiklet kazalarında bin 675 kişi yaşamını yitirdi. Hastanelere başvuran trafik kazası yaralıları arasında motosiklet kazalarında yaralananların da önemli bir yer tuttuğu belirtildi.
Motosiklet kullanımındaki artış bazı illerde araç dağılımını da değiştirdi. Manisa, Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu bazı illerde motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE ŞERİT VE EKİPMAN UYARISI
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, bir yıllık istatistiklere göre acil servise gelen bin 149 trafik kazasının 389'unu motosiklet kazalarının oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'de motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçmiş durumda. Yollarda karşılaştığımız araçların yüzde 30'undan fazlasını motosikletler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 50'si, hatta daha fazlası motosikletlerle ilişkili. Geçen yıl acil servisimize yaklaşık bin 150 trafik kazası vakası başvurdu. Bunların 389'u motosiklet kazalarından oluşuyor. 50'den fazlası ise kuryelerin karıştığı iş kazaları olarak kayıtlara geçti. Artık trafikte motosiklet gerçeği var. Bu nedenle hem normal araç sürücülerinin hem de motosiklet kullanıcılarının kendilerini bu yeni duruma göre ayarlamaları gerekiyor. Motosiklet sürücülerinin şerit ihlali yapmamaları ve gerekli ekipmanları kullanarak trafiğe çıkmaları büyük önem taşıyor. Çünkü motosiklet sürücüleri, normal araç sürücülerine göre çok daha savunmasız. Bu durum ciddi travmalara, yüksek oranda yaralanmalara ve ölümlere neden olabiliyor" dedi.
TRAFİK KAZALARININ YÜZDE 50,2'SİNDE MOTOSİKLETLER VAR
Yaptığımız bir yıllık istatistiklere göre hastanemize gelen bin 149 trafik kazası vakasının 389'u motosiklet kazalarından oluşuyor. Bu oran, her gün birden fazla motosiklet kazası vakasının hastanemize başvurduğunu gösteriyor. Oldukça yüksek olan bu oran, dört beş yıl önce bu seviyelerde değildi. Kaza dediğimiz olay, yalnızca kazanın yaşandığı günle sınırlı kalmıyor. Kazalar sonucunda felç veya kalıcı sakatlıklar meydana gelebiliyor. Hatta bazı hastalarımız ömürlerinin sonuna kadar bakıma muhtaç şekilde yaşayabiliyor. Bu durum hem aileler hem de ülkemiz açısından ciddi sıkıntılara yol açıyor" dedi.
"HER GÜN BİRDEN FAZLA MOTOSİKLET KAZASI VAKASI"
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin trafik kazasının yüzde 50,2'si motosikletlerle ilişkili kazalar olduğunu belirten Gündüz, "Türkiye'de motosiklet sayısının diğer araçların sayısını geçtiği iller arasında Manisa, Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak bulunuyor. Bu illerde motosiklet sayısı, normal araç sayısını geçmiş durumda. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin trafik kazasının yüzde 50,2'si motosikletlerle ilişkili kazalardan oluşuyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Motosikletlerin kazalara karışma oranı, araç sayıları içindeki paylarından çok daha fazla. Yani motosikletlerin kazaya karışma oranı, normal araçların kazaya karışma oranından çok daha yüksek" dedi.