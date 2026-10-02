Trafikte motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçti: Kazalardaki payı yüzde 50’yi aştı

Yaptığımız bir yıllık istatistiklere göre hastanemize gelen bin 149 trafik kazası vakasının 389'u motosiklet kazalarından oluşuyor. Bu oran, her gün birden fazla motosiklet kazası vakasının hastanemize başvurduğunu gösteriyor. Oldukça yüksek olan bu oran, dört beş yıl önce bu seviyelerde değildi. Kaza dediğimiz olay, yalnızca kazanın yaşandığı günle sınırlı kalmıyor. Kazalar sonucunda felç veya kalıcı sakatlıklar meydana gelebiliyor. Hatta bazı hastalarımız ömürlerinin sonuna kadar bakıma muhtaç şekilde yaşayabiliyor. Bu durum hem aileler hem de ülkemiz açısından ciddi sıkıntılara yol açıyor" dedi.

"HER GÜN BİRDEN FAZLA MOTOSİKLET KAZASI VAKASI"

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin trafik kazasının yüzde 50,2'si motosikletlerle ilişkili kazalar olduğunu belirten Gündüz, "Türkiye'de motosiklet sayısının diğer araçların sayısını geçtiği iller arasında Manisa, Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak bulunuyor. Bu illerde motosiklet sayısı, normal araç sayısını geçmiş durumda. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de meydana gelen 288 bin trafik kazasının yüzde 50,2'si motosikletlerle ilişkili kazalardan oluşuyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Motosikletlerin kazalara karışma oranı, araç sayıları içindeki paylarından çok daha fazla. Yani motosikletlerin kazaya karışma oranı, normal araçların kazaya karışma oranından çok daha yüksek" dedi.