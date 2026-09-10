NTV

Trafikte önünü kesti, silahla tehdit etti. Melisa Döngel'in korku dolu anları ortaya çıktı

10.09.2026 17:21

Son Güncelleme: 10.09.2026 17:25

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'da trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından silahla tehdit edilen Melisa Döngel'in korku dolu anları kameraya yansıdı. Haber: Dilek Yaman Demir

Trafikte önünü kesti, silahla tehdit etti. Melisa Döngel'in korku dolu anları ortaya çıktı
NTV

İstanbul'da Sarıyer'de 9 Eylül'de yaşanan olayda Melisa Döngel ve arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde aracıyla ilerliyordu. Ancak o sırada seyir halinde olan başka bir şoförle aralarında yol verme tartışması çıktı.

ARACINI YOLUN ORTASINDA BIRAKIP, AŞAĞIYA İNDİ 1
NTV

ARACINI YOLUN ORTASINDA BIRAKIP, AŞAĞIYA İNDİ

Sürücü, önce aracını yolun ortasına bıraktı, aracından indi. Melisa Döngel ve arkadaşının bulunduğu araca gelerek silah gösterdi, tehditler savurdu. O anlar, bir telefon kamerasına yansıdı.

Trafikte önünü kesti, silahla tehdit etti. Melisa Döngel'in korku dolu anları ortaya çıktı 2
Sosyal Medya

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, silahlı araç sürücüsünü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.