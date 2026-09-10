Trafikte önünü kesti, silahla tehdit etti. Melisa Döngel'in korku dolu anları ortaya çıktı
10.09.2026 17:21
Son Güncelleme: 10.09.2026 17:25
İstanbul'da trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından silahla tehdit edilen Melisa Döngel'in korku dolu anları kameraya yansıdı. Haber: Dilek Yaman Demir
İstanbul'da Sarıyer'de 9 Eylül'de yaşanan olayda Melisa Döngel ve arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde aracıyla ilerliyordu. Ancak o sırada seyir halinde olan başka bir şoförle aralarında yol verme tartışması çıktı.
ARACINI YOLUN ORTASINDA BIRAKIP, AŞAĞIYA İNDİ
Sürücü, önce aracını yolun ortasına bıraktı, aracından indi. Melisa Döngel ve arkadaşının bulunduğu araca gelerek silah gösterdi, tehditler savurdu. O anlar, bir telefon kamerasına yansıdı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, silahlı araç sürücüsünü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.