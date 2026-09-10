Trafikte önünü kesti, silahla tehdit etti. Melisa Döngel'in korku dolu anları ortaya çıktı

İstanbul'da Sarıyer'de 9 Eylül'de yaşanan olayda Melisa Döngel ve arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde aracıyla ilerliyordu. Ancak o sırada seyir halinde olan başka bir şoförle aralarında yol verme tartışması çıktı.