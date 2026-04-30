TSK'ya yerli güç. GÖKBEY'in ilk teslimatı yapıldı

GÖKBEY genel maksat helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Görgün, törende yaptığı konuşmada, GÖKBEY'in tasarımı, neredeyse tüm ana ve alt sistemlerinin üretimi, testleri ve sertifikasyonunun milli imkanlarla gerçekleştirildiğini belirterek, bu teslimatla yalnızca bir tören gerçekleştirmediklerini, milli havacılık sanayisinin ulaştığı seviyeye şahitlik ettiklerini söyledi.

Bu ay TUSAŞ'ta ikinci teslimat töreninin düzenlendiğini anlatan Görgün, daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğüne T129 ATAK, T70 helikopterleri ile AKSUNGUR İHA'nın teslim edildiğini anımsattı.