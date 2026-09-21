Tüp mide ameliyatı sonrası hayatı karardı. Hiçbir hastane kabul etmiyor. "Günden güne eriyorum"

“ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİM, HALA AYNI ŞİKAYETLERİ YAŞIYORUM”

Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, “Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım.” diyerek şunları söyledi:

“Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor.”

İlhan'ın artık tek istediği şey sağlığına kavuşmak.

"GÜNDEN GÜNE ERİYORUM"

İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, şu an en büyük sorunun hiçbir hastaneden kabul alamaması olduğunu açıkladı.

“Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum.” diyen İhan sözlerine şunları ekledi:

“Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum.”