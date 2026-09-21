Tüp mide ameliyatı sonrası hayatı karardı. Hiçbir hastane kabul etmiyor. "Günden güne eriyorum"
21.09.2026 11:00
Son Güncelleme: 21.09.2026 11:01
İlkcan İlhan'ın hayatı özel bir hastanede geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü. Sağlık sorunları için defalarca ameliyat olan İlhan'ı artık hastaneler de kabul etmiyor.
Adana'da yaşayan eczacı kalfası 177 santimetre boyunda, 157 kilo ağırlığındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için yıllardır uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayınca obezite tedavisi için araştırma yapmaya başladı.
AMELİYATTAN KISA BİR SÜRE SONRA KUSMA, YÜRÜME BOZUKLUĞU YAŞAMAYA BAŞLADI
Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren İlhan, özel bir hastaneye başvurdu. İlhan, doktoruyla 12 Eylül 2025’te ameliyat olmak üzere anlaştı. İlhan ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kusma, yürüme bozukluğu ve ağrı şikayetleri başladı.
AĞRILARI DEVAM EDİNCE İKİNCİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ
Doktoruna başvuran İlhan, ameliyatın ardından bu tip komplikasyonların yaşanmasının normal olduğu yanıtını aldı. Ancak ağrıları devam eden İlhan, aynı yıl 15 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edildi.
ÜÇÜNCÜ AMELİYATINI DEVLET HASTANESİNDE OLDU, ÖZEL HASTANEYİ ŞİKAYET ETTİ
Sağlığına kavuşamayan İlhan bu kez başvurduğu kamu hastanesinde 22 Ocak'ta üçüncü kez ameliyat edildi. İlhan, taburcu olduktan sonra özel hastaneden şikayetçi oldu. Sağlık sorunları devam eden İlhan, tek isteğinin iyileşmek olduğunu belirtti. İlhan'ın şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.
“ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİM, HALA AYNI ŞİKAYETLERİ YAŞIYORUM”
Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, “Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım.” diyerek şunları söyledi:
“Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor.”
İlhan'ın artık tek istediği şey sağlığına kavuşmak.
"GÜNDEN GÜNE ERİYORUM"
İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, şu an en büyük sorunun hiçbir hastaneden kabul alamaması olduğunu açıkladı.
“Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum.” diyen İhan sözlerine şunları ekledi:
“Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum.”