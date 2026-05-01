Türkiye onu konuşmuştu, yeni hayatı için Almanya'ya doğru yola çıktı
01.05.2026 10:45
DHA
Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve yedi yıl sonra bulunan çocuk annesine teslim edildi. Sekiz yaşındaki çocuk, bugün yeni hayatı için Almanya'ya doğru yola çıktı.
Sekiz yaşındaki çocuk, DNA testi ve yasal işlemlerinin ardından Alman annesi Rebecca S.'ye teslim edilmişti.
ÖNCE PASAPORT İŞLEMLERİ YAPILACAK
Anne ile oğlu, Bursa Çocuk Evleri'nden ayrıldıktan sonra Almanya İzmir Başkonsolosluğu'na doğru yola çıktı.
Küçük çocuğun burada pasaport işlemleri yapılacak.
Yedi yıl sonra kavuşan anne-oğul Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsün sefer saatini beklerken gazeteciler tarafından görüntülendi.
Keyifli ve mutlu olduğu görünen çocuk, oyun oynayarak zaman geçirirken, annesi Rebecca da onu izledi.
İZMİR'DEN ALMANYA'YA GEÇECEKLER
Rebecca S. ile oğlu, İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasıyla Almanya'ya dönecek.
Küçük çocuk bundan sonraki yaşamını, annesi ve 6 Nisan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi ile birlikte Almanya'da sürdürecek.
27 Nisan'da geçici koruma altında tutulduğu Bursa Çocuk Evleri'nde ilkokula başlayan çocuk, okuma-yazmayı da Almanya'da başlayacağı okulda öğrenecek.
NE OLMUŞTU?
Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K.'nın (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S.'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.
Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S.'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuştu. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.
Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, çocuğu R.M.'ye ait evde bulmuştu.
N.S.'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Bu arada çocuğun babası Umut K.'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.