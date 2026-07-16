Türkiye şehitlerini andı
16.07.2026 02:28
15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde, FETÖ'cülerin hedefindeki adresler ile mezarları başında 253 şehit için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti.
Bir yandan Sembolik alanlarda video maping ile meydanlarda dronelarla ışık gösterileri diğer yandan ise demokrasi yürüyüşleri yapıldı.
İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronelarla ışık gösterisi yapıldı. Dronelarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "irade bizim zafer bizim" yazıldı.
Bir diğer noktaysa Kız kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video maping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu.
Gün boyu devletin zirvesinin katıldığı törenlere ev sahipliği yapan Ankara'da etkinlikler akşam ve gece de devam etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen düzenlenen anma programlarına katıldı.
Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. (Foto: Trabzon)
İzmir'de vatandaşlar; Konak Meydanı'nı doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi’nden halka seslenişi de ekrana getirildi.
Muğla'da da anma etkinlikleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris ilçesinde, milli birlik korteji ve yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın konakladığı Siteler Mahallesi'ndeki otelin önünden başlayan araç korteji Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Atatürk Meydanı'nda Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi.
Kırşehirliler, 15 Temmuz'un 10. yıldönümünde Cacabey Meydanı'nda buluştu. İnönü Bulvarı'ndaki yürüyüşün ardından Şehitler için dualar okundu. Program sonunda vatandaşlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.
Bitlis Merkez Ersan Cami önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, canı pahasına iradesine ve demokrasisine sahip çıkan milletin hain FETÖ darbe girişimine karşı eşsiz mücadele ve 15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşması ve 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler katılımcılara izletildi.
Sivas, Adana, Mersin, Hatay, Van, Muş, Hakkari ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.