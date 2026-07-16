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Türkiye şehitlerini andı

16.07.2026 02:28

NTV - Haber Merkezi

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15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde, FETÖ'cülerin hedefindeki adresler ile mezarları başında 253 şehit için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı.

Türkiye şehitlerini andı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti.

Türkiye şehitlerini andı 1
Anadolu Ajansı

Bir yandan Sembolik alanlarda video maping ile meydanlarda dronelarla ışık gösterileri diğer yandan ise demokrasi yürüyüşleri yapıldı.

Türkiye şehitlerini andı 2
Anadolu Ajansı

İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronelarla ışık gösterisi yapıldı. Dronelarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "irade bizim zafer bizim" yazıldı.

 

Türkiye şehitlerini andı 3
Anadolu Ajansı

Bir diğer noktaysa Kız kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video maping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu.

Türkiye şehitlerini andı 4
Anadolu Ajansı

Gün boyu devletin zirvesinin katıldığı törenlere ev sahipliği yapan Ankara'da etkinlikler akşam ve gece de devam etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve  Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen düzenlenen anma programlarına katıldı. 

Türkiye şehitlerini andı 5
Anadolu Ajansı

Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. (Foto: Trabzon)

Türkiye şehitlerini andı 6
Anadolu Ajansı

İzmir'de vatandaşlar; Konak Meydanı'nı doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi’nden halka seslenişi de ekrana getirildi.

Türkiye şehitlerini andı 7
Anadolu Ajansı

Muğla'da da anma etkinlikleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris ilçesinde, milli birlik korteji ve yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın konakladığı Siteler Mahallesi'ndeki otelin önünden başlayan araç korteji Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Atatürk Meydanı'nda Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi.

Türkiye şehitlerini andı 8
Anadolu Ajansı

Kırşehirliler, 15 Temmuz'un 10. yıldönümünde Cacabey Meydanı'nda buluştu. İnönü Bulvarı'ndaki yürüyüşün ardından Şehitler için dualar okundu. Program sonunda vatandaşlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.

Türkiye şehitlerini andı 9
Anadolu Ajansı

Bitlis Merkez Ersan Cami önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, canı pahasına iradesine ve demokrasisine sahip çıkan milletin hain FETÖ darbe girişimine karşı eşsiz mücadele ve 15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşması ve 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler katılımcılara izletildi.

Türkiye şehitlerini andı 10
Anadolu Ajansı

Sivas, Adana, Mersin, Hatay, Van, Muş, Hakkari ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

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