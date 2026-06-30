Türkiye'de son yıllarda ilgi görmeye başladı: Yüzlerce kişi her sabah 05.00'te toplanıyor

Lisanslı kano sporcusu Osman Erenalp ise SUP'u hem spor hem de eğlence amacıyla yaptığını belirtti.

Su sporlarının vücudu çalıştırdığını ve keyifli vakit geçirmeyi sağladığını vurgulayan Erenalp, "Hem yüzebiliyorsunuz hem kürek çekiyorsunuz, kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Genelde her pazar çıkıyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle burada spor yapıyoruz, aynı zamanda eğleniyoruz." sözlerini sarf etti.

Bursa'dan tatil için Antalya'ya gelen Gülfem Şen de SUP'u ilk kez denediğini anlattı.

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencisi olduğunu belirten Şen, başlangıçta dengede kalmakta zorlanacağını düşündüğünü ancak kısa sürede alıştığını kaydetti.

Şen, "Çok zevkli ve eğlenceli. Açık alanda, doğayla iç içe oluyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz." ifadesini kullandı.