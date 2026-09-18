Türkiye’nin uyuşturucu tablosu ortaya çıktı. Ölümler yüzde 30 arttı
18.09.2026 14:05
Son Güncelleme: 18.09.2026 14:35
Emniyet'in raporuna göre ele geçirilen sentetik uyuşturucu miktarında çarpıcı bir artış yaşandı. 2025’te uyuşturucu nedeniyle ölen 557 kişinin yüzde 63’ünde sentetik maddeler etkili oldu.
312 BİN OPERASYONDA 379 BİN KİŞİ YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılında kayıtlara geçen narkotik olaylarının ele alındığı “2026 Yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu”nu yayımladı. Rapora göre uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler, önceki yıla kıyasla yüzde 30 arttı.
Türkiye genelinde 2025 yılında yaklaşık 312 bin narkotik operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 379 bin 185 kişi yakalandı.
Çalışmalar kapsamında 74,2 ton uyuşturucu madde, yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Sentetik uyuşturucuların miktarındaki artış ise dikkati çekti.
TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA SENTETİK ECZADA BÜYÜK ARTIŞ
Raporda, yasa dışı uyuşturuculara benzer etkiler gösteren, özellikle kırmızı veya yeşil reçeteye tabi sentetik eczaların kaçakçılığı ve suistimalinin son yıllarda hızla arttığı belirtildi.
2019’da Türkiye'de yaklaşık 2 milyon olan ele geçirilen hap sayısının 2025’te 123 milyonu aştığı kaydedildi.
Önceki yıllarda ele geçirilen ürünlerin çoğunlukla yasal tedarik zincirinden saptırıldığı, son dönemde ise yasa dışı üretimin arttığı ve özellikle İstanbul’da tabletleme merkezlerinin tespit edildiği bildirildi.
417 BİN KİŞİ TEDAVİ İÇİN BAŞVURDU, METAMFETAMİN YÜZDE 28'LE İLK SIRADA
Uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi merkezlerine 417 bin 385 kişi başvurdu.
Hastaların yaş ortalaması 30 olarak hesaplanırken, başvuruların yüzde 46,5’ini 25-34 yaş grubundakiler oluşturdu.
Tedavi görenlerin yüzde 64,2’si ise ilk kez başvurduğunu beyan etti.
Başvuranların yüzde 56,9’unun ortaöğretim, yüzde 32,7’sinin ilköğretim, yüzde 8,3’ünün yükseköğretim mezunu olduğu; yüzde 1,1’inin ise hiç okula gitmediği belirlendi.
Tedavi başvurularında metamfetamin yüzde 28 ile ilk sırada yer aldı. Metamfetamini yüzde 18,2 ile esrar, yüzde 14,9 ile sentetik kannabinoid, yüzde 12 ile eroin ve yüzde 5 ile kokain izledi.
Bir önceki yıla göre sentetik kannabinoid kullanımının yüzde 8,1’den yüzde 14,9’a, kokain kullanımının ise yüzde 3,5’ten yüzde 5’e yükselmesi dikkati çekti.
CEZAEVİNDEKİLERİN YÜZDE 45’İ NARKOTİK SUÇLARDAN
Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelindeki 403 ceza infaz kurumunda 402 bin 546 hükümlü ve tutuklu bulunuyor.
Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 4,77 arttı. Cezaevlerindeki 179 bin 978 kişinin, toplam sayının yaklaşık yüzde 45’inin, uyuşturucu bağlantılı suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu belirtildi.
557 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Uyuşturucu kullanımı nedeniyle 2025 yılında 27’si kadın olmak üzere 557 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin yüzde 63’üne sentetik uyuşturucuların neden olduğu bildirildi.
En fazla can kaybı 196 kişiyle 30-39 yaş grubunda görüldü.
Uyuşturucu kaynaklı ölüm sayısı 2024’e göre 130 kişi artarak bir yılda yüzde 30 yükseldi.
3 BİN 468 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ GERİ ALINDI
Trafik ekipleri tarafından 2025 yılında bin 420 sürücüye uyuşturucu testi yapıldı. Sürücülerden 272’sinin ön testi pozitif çıktı.
Sağlık kuruluşlarında yapılan testlerin ardından ise 3 bin 468 sürücünün ehliyeti uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle geri alındı.