Türkiye’nin uyuşturucu tablosu ortaya çıktı. Ölümler yüzde 30 arttı

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi merkezlerine 417 bin 385 kişi başvurdu.

Hastaların yaş ortalaması 30 olarak hesaplanırken, başvuruların yüzde 46,5’ini 25-34 yaş grubundakiler oluşturdu.

Tedavi görenlerin yüzde 64,2’si ise ilk kez başvurduğunu beyan etti.

Başvuranların yüzde 56,9’unun ortaöğretim, yüzde 32,7’sinin ilköğretim, yüzde 8,3’ünün yükseköğretim mezunu olduğu; yüzde 1,1’inin ise hiç okula gitmediği belirlendi.

Tedavi başvurularında metamfetamin yüzde 28 ile ilk sırada yer aldı. Metamfetamini yüzde 18,2 ile esrar, yüzde 14,9 ile sentetik kannabinoid, yüzde 12 ile eroin ve yüzde 5 ile kokain izledi.

Bir önceki yıla göre sentetik kannabinoid kullanımının yüzde 8,1’den yüzde 14,9’a, kokain kullanımının ise yüzde 3,5’ten yüzde 5’e yükselmesi dikkati çekti.