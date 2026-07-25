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Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor

25.07.2026 06:02

NTV - Haber Merkezi

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Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu alarm verdi. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede fırtınayla birlikte su baskını riski var.

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 1
Anadolu Ajansı

Şiddetli yağışla birlikte, sıcaklık 10 derece birden düşerek mevsim sonbahara dönecek.

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 2
Anadolu Ajansı

Yurdun en batısından, Giresun ve Kilis'e kadar iç ve batı kesimlerde hakim olacak gök gürültülü sağanak yağışın Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

35 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI 3
Resmi Kurum

35 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

MGM; Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sinop, Sakarya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu alarmla çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 4
Resmi Kurum

Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle: Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük, Osmaniye

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 5
Anadolu Ajansı

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların bazı noktalarda metrekareye 50 kilogramı bile geçebileceği uyarısı yaptı.

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 6
Anadolu Ajansı

İstanbul'da yağışın poyrazla birlikte gelmesi nedeniyle Boğaz hattındaki Maslak, Sarıyer ve Beykoz gibi merkezleri daha çok etkileyeceğini ifade eden Çalışkan, kentte sıcaklığın 17 dereceye kadar ineceğini vurguladı

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 7
Anadolu Ajansı

Yeni haftayla birlikte ise sıcaklıklar yeniden yükselerek birçok bölgede 30 dereceyi aşacak.

 

Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor 8
Anadolu Ajansı

Hafta ortasında İstanbul 30, İzmir 39, Antalya, Aydın ve Şanlıurfa 43, Batman ise 44 dereceleri görecek.