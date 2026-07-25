Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor
25.07.2026 06:02
Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu alarm verdi. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede fırtınayla birlikte su baskını riski var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde su baskınlarına neden olabilecek kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.
Şiddetli yağışla birlikte, sıcaklık 10 derece birden düşerek mevsim sonbahara dönecek.
Yurdun en batısından, Giresun ve Kilis'e kadar iç ve batı kesimlerde hakim olacak gök gürültülü sağanak yağışın Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
35 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI
MGM; Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sinop, Sakarya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu alarmla çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle: Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük, Osmaniye
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların bazı noktalarda metrekareye 50 kilogramı bile geçebileceği uyarısı yaptı.
İstanbul'da yağışın poyrazla birlikte gelmesi nedeniyle Boğaz hattındaki Maslak, Sarıyer ve Beykoz gibi merkezleri daha çok etkileyeceğini ifade eden Çalışkan, kentte sıcaklığın 17 dereceye kadar ineceğini vurguladı
Yeni haftayla birlikte ise sıcaklıklar yeniden yükselerek birçok bölgede 30 dereceyi aşacak.
Hafta ortasında İstanbul 30, İzmir 39, Antalya, Aydın ve Şanlıurfa 43, Batman ise 44 dereceleri görecek.