Turuncu alarm. Yaz ortasında sonbahar geliyor

Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu alarm verdi. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Marmara başta olmak üzere birçok bölgede fırtınayla birlikte su baskını riski var.