Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın. Alevler iki metreye ulaştı
22.10.2026 08:15
Son Güncelleme: 22.10.2026 08:54
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir ayakkabı fabrikasının çatı katında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi’ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bir bölümü depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katındaki yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevlerin zaman zaman iki metre yüksekliğe ulaştığı yangına itfaiye ekipleri 8 ayrı noktadan müdahale etti.
Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar oluştu.
Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.