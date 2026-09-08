Tuzlu Kahve'nin Feryal'i Nebahat Çehre'den 80'ler akımına son nokta
08.09.2026 16:31
Seneler sonra Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve ile ekranlara dönen Nebahat Çehre, sosyal medyada popüler olan 80'ler akımına katıldı.
Star'ın yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yepyeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Dizide Feryal İpekli karakterine hayat veren 82 yaşındaki Nebahat Çehre, son paylaşımıyla gündem oldu.
TUZLU KAHVE İLE EKRANLARA DÖNDÜ
Sosyal medyada popüler olan 80'ler akımına katılan Nebahat Çehre; yapay zeka ile yapılmış fotoğrafı değil, seneler önce çekilen karesini paylaştı.
Usta oyuncu, 1980'li yıllarda çekilen fotoğrafına “Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor” notunu düştü.
"BU FOTOĞRAF GERÇEKTEN 80'LER"
Çehre, sözlerine "80’ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçekten 80’ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, yapay zeka yok; bolca 80’ler ihtişamı var" diye devam etti.
80'LER AKIMI NEDİR?
Birkaç gündür popüler olan ve birçok ünlünün de dahil olduğu 80'ler akımında, kendi fotoğrafınızı herhangi bir yapay zeka uygulamasıyla 80'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürebilirsiniz. Oluşturulan fotoğraflarda ise kabarık saçlar, vatkalar, neon renkler öne çıkıyor.