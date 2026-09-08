Tuzlu Kahve'nin Feryal'i Nebahat Çehre'den 80'ler akımına son nokta

Birkaç gündür popüler olan ve birçok ünlünün de dahil olduğu 80'ler akımında, kendi fotoğrafınızı herhangi bir yapay zeka uygulamasıyla 80'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürebilirsiniz. Oluşturulan fotoğraflarda ise kabarık saçlar, vatkalar, neon renkler öne çıkıyor.