Üç kadın yatak odalarına kadar girdi. İnşaat işçisinin 1 milyon lirası gitti

İnşaatta çalışmak için şehir dışında bulunan Ahmet Kaya’nın eşi, eve döndüğünde altın ve dövizlerin yerinde olmadığını fark etti. Kaya çiftinin ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“BAŞTA BİRBİRİMİZDEN ŞÜPHELEDİK”

Aynı yöntemle sokaktaki 3 evden daha hırsızlık yapıldığını belirten Kaya, “İş için şehir dışına çıkmıştım. Eşim de evde tek kalmamak için ailesinin evine gidecekti. Yanında altınları da götürmek isteyince hırsızlığı fark etmiş. Başta birbirimizden şüphelendik ancak kamera kayıtlarına bakınca hırsızlığı anladık.” dedi.

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bütün birikimlerinin çalındığını ifade eden Kaya, “İnşaatta çalışarak biriktirdiğim paralarımızı, düğünde takılan altınlarımızı alıp gittiler. Daha önce amcamın evine, karşımızdaki komşumuzun da evinden aynı yöntemle hırsızlık oldu. Yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında bir kaybımız var. Bütün birikimimizi çaldılar, hiçbir şeyimiz kalmadı.” diye konuştu.