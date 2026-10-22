Üç yaşındaki Elif Mavi'yi hayattan koparmıştı. Sürücü için istenen ceza belli oldu

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; tutuklu olan sanık Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık ifadesinde kaza anında hızının yavaş olduğunu öne süren Bilgesoy’un, "Bir araç bana yol verdi ve yavaş bir şekilde geçişe başladım. Devam ettiğimde bir anda kız çocuğunu gördüm. Aracı sağa doğru kırdım ancak çocuk önüme doğru koştu ve kaza meydana geldi." sözleriyle kendini savundu.