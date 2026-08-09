Üniversite tercihlerinde son 2 gün
09.08.2026 07:45
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi yarın sona eriyor. Uzmanlar üniversite adaylarına kontenjan uyarısı yapıyor.
Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son 2 gün. YKS'ye giren yaklaşık 2.5 milyon aday için tercih işlemleri yarın saat 23.59'da sona eriyor.
Tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan en fazla 24 tercihte bulunabiliyor.
KONTENJAN 47 BİN AZALDI
Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde dönüşüm sürecini hızlandırarak geleceğin mesleklerine yönelik programları yaygınlaştırıyor. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, havacılık, otomasyon ve dijital dönüşüm odaklı yeni programlarla birlikte yükseköğretim sistemi, istihdam temelli bir yapıya doğru yeniden şekilleniyor.
Bu yıl tercih kılavuzuna 16 yeni program daha eklendi. Bu programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri gibi alanlar da yer aldı.