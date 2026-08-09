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Üniversite tercihlerinde son 2 gün

09.08.2026 07:45

NTV - Haber Merkezi

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi yarın sona eriyor. Uzmanlar üniversite adaylarına kontenjan uyarısı yapıyor.

Üniversite tercihlerinde son 2 gün
Anadolu Ajansı

Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son 2 gün. YKS'ye giren yaklaşık 2.5 milyon aday için tercih işlemleri yarın saat 23.59'da sona eriyor.

Üniversite tercihlerinde son 2 gün 1
iStockPhoto

Tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan en fazla 24 tercihte bulunabiliyor.

KONTENJAN 47 BİN AZALDI 2
iStockPhoto

KONTENJAN 47 BİN AZALDI

Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.

Üniversite tercihlerinde son 2 gün 3
Anadolu Ajansı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde dönüşüm sürecini hızlandırarak geleceğin mesleklerine yönelik programları yaygınlaştırıyor. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, havacılık, otomasyon ve dijital dönüşüm odaklı yeni programlarla birlikte yükseköğretim sistemi, istihdam temelli bir yapıya doğru yeniden şekilleniyor.

Üniversite tercihlerinde son 2 gün 4
NTV

Bu yıl tercih kılavuzuna 16 yeni program daha eklendi. Bu programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri gibi alanlar da yer aldı.

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