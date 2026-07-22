Uygulamada bin 686, taksimetrede 2 bin lira. Beylikdüzü'nde Iraklı doktor ve taksici arasında ücret kavgası

Diğer yandan tartışma sırasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından da görüntülendi.

Taksi şoförünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun?" dediği anlar duyuluyor.

Aynı görüntülerde Iraklı doktorun ise çevrede bulunanlara, "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi." diyerek yardım istediği anlar görülüyor.