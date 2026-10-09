Uygulamaya bir sıfır fazla yazdı, taksi ücretinde hesap karıştı

Yolcusunu bıraktıktan sonra çalışmaya devam eden taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde müşterisinin bin 100 lira yerine 11 bin lira gönderdiğini fark etti.

Fazladan yatırılan 9 bin 900 lirayı iade etmek isteyen Sarıoğlu, yolun yarısından geri dönerek müşterisini bıraktığı Arnavutköy Kaymakamlığı'na gitti. Binadaki katları ve odaları tek tek dolaşan taksici, bazı odalarda toplantı olması nedeniyle içeri giremedi. Tüm çabalarına rağmen müşterisini bulamayan Sarıoğlu, farklı bir yöntem denemeye karar verdi.