Uygulamaya bir sıfır fazla yazdı, taksi ücretinde hesap karıştı
09.10.2026 10:39
İstanbul'da bir kişi, yolcusu olduğu taksi şoförüne bin 100 lira göndermek yerine yanlışlıkla 11 bin lira gönderdi. Durumu fark eden taksi şoförü, parayı sahibine iade etti.
İstanbul'da bir taksi şoförüne bin 100 lira yerine yanlışlıkla 11 bin lira gönderildi.
Olay, Arnavutköy ilçesine yaşandı. Arnavutköy'de sürücü kursu işleten Muhammet Selim Çelik, katılacağı toplantı için İSTOÇ'tan taksiye binerek Arnavutköy Kaymakamlığı'na gitmek istedi. Yolculuk sırasında taksi şoförü Fatih Sarıoğlu ile sohbet eden Çelik, Arnavutköy'de sürücü kursu işletmeciliği yaptığını anlattı.
Kaymakamlık binasına ulaştığında toplantıya yetişmek için acele eden Çelik, bin 100 lira tutan taksi ücretini internet bankacılığı üzerinden göndermek istedi. Ancak yanlışlıkla bir sıfır fazla yazarak Sarıoğlu'nun hesabına 11 bin lira gönderdi. Ödemenin ardından taksiden inen Çelik, toplantısına katılmak üzere kaymakamlığa girdi.
BİR SIFIR FAZLA YAZDI
Yolcusunu bıraktıktan sonra çalışmaya devam eden taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde müşterisinin bin 100 lira yerine 11 bin lira gönderdiğini fark etti.
Fazladan yatırılan 9 bin 900 lirayı iade etmek isteyen Sarıoğlu, yolun yarısından geri dönerek müşterisini bıraktığı Arnavutköy Kaymakamlığı'na gitti. Binadaki katları ve odaları tek tek dolaşan taksici, bazı odalarda toplantı olması nedeniyle içeri giremedi. Tüm çabalarına rağmen müşterisini bulamayan Sarıoğlu, farklı bir yöntem denemeye karar verdi.
SÜRÜCÜ KURSLARINI TEK TEK ARADI
Müşterisinin Arnavutköy'de sürücü kursu işlettiğini hatırlayan Sarıoğlu, banka dekontunda yer alan isim ve soyisim bilgilerini kullanarak ilçedeki sürücü kurslarını aramaya başladı.
Yaklaşık 6-7 sürücü kursuyla görüşen taksici, aradığı işletmelere Muhammet Selim Çelik'i tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yaklaşık beşinci telefon görüşmesinde müşterisinin çalıştığı sürücü kursuna ulaşan Sarıoğlu, Çelik ile iletişim kurmayı başardı.
Fazla ödeme yaptığını müşterisine bildiren taksici, ardından 9 bin 900 lirayı sahibine teslim etti.