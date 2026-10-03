Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde silahla vurulduktan sonra evlerinin ateşe verildiği değerlendirilen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin ölümüne ilişkin soruşturmada Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı.

Olay, 8 Eylül gecesi Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Ağa ve Nimet Üykü’nün silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı.