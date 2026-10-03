Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme
03.10.2026 11:58
Elazığ'da Üykü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı.
ÇİFTİN VURULDUKTAN SONRA EVİN ATEŞE VERİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde silahla vurulduktan sonra evlerinin ateşe verildiği değerlendirilen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin ölümüne ilişkin soruşturmada Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı.
Olay, 8 Eylül gecesi Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Evde yapılan incelemede Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu.
Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Ağa ve Nimet Üykü’nün silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, evi ateşe verip çaldığı altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve bunları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Cinayet şüphelisi H.Ç., ‘Kasten öldürme’ ve ‘Yağma’ suçlarından tutuklandı.
BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZLATINA ALINDI
Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara’nın talimatıyla JASAT personelinden oluşturulan özel ekip, H.Ç.’nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı.
Ekiplerin çalışmasında, Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır’da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edilen Ç.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.