Uzmanlar uyarıyor. Kaybettiğiniz tek şey kilo olmayabilir
12.11.2026 09:55
Son Güncelleme: 12.11.2026 10:34
Son dönemde yaygınlaşan zayıflama iğneleri, sağladıkları yüksek oranlı kilo kaybının yanında kas kaybı, beslenme yetersizlikleri ve tedaviden sonra yeniden kilo alma riskini de beraberinde getiriyor.
Son dönemde yaygınlaşan zayıflama iğneleri, sağladıkları yüksek oranlı kilo kaybıyla dikkat çekerken kas kaybı, beslenme yetersizlikleri ve tedavi sonrasında yeniden kilo alma riskini de beraberinde getiriyor.
Doç. Dr. Merve Bayram, zayıflama iğnelerinin vücut kompozisyonu ve metabolizma üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kilo kaybının yalnızca tartıdaki rakamlarla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bayram, özellikle kas kaybının uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Obezite tedavisinde kullanılan yeni nesil ilaçlar, kilo yönetiminde önemli bir dönüşümü beraberinde getirdi. Araştırmalarda bazı ilaçlarla ortalama yüzde 15 ila 20 düzeyinde kilo kaybı elde edilmesi, bu tedavilere yönelik ilgiyi artırırken uzmanlar, hızlı kilo kaybının vücut üzerindeki etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Zayıflama iğnelerinin yalnızca iştahı baskılayan bir yöntem olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Merve Bayram, tedavi sürecinde doğru beslenmenin, kas kütlesinin korunmasının ve sürdürülebilir alışkanlıkların önemini vurguladı.
İLACI BIRAKTIKTAN SONRA KİLOLARINIZI GERİ ALMANIZ MÜMKÜN
Zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Doç. Dr. Bayram, bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçları paylaştı: "Zayıflama iğneleri obezite tedavisinde yeni bir dönem açtı. Araştırmalarda, kullanılan ilaca bağlı olarak ortalama yüzde 15 ile 20 kilo kaybı görüldü.
Geçmişte bu büyüklükte bir kayıp daha çok obezite ameliyatlarıyla görülüyordu. Geniş çaplı bir araştırmada, kalp-damar hastalığı olan kişilerde bu ilaçlardan birinin kalp krizi ve inme gibi ciddi olayların riskini de azalttığı görüldü.
Ancak en çarpıcı bulgu tedavi bırakıldığında ortaya çıktı. Bir çalışmada, katılımcılar verdikleri kilonun yaklaşık üçte ikisini ilacı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde geri aldı. Obezite, kilo verildikten sonra da uzun vadeli takip gerektiren bir hastalık. Bu nedenle daha tedaviye başlarken verilen kilonun nasıl korunacağını da konuşmak gerekiyor."
YÜZÜMÜZDE GÖRDÜĞÜMÜZ ZAYIFLAMA KASLARIMIZDA DA GERÇEKLEŞİYOR
Zayıflama iğneleriyle gerçekleşen kilo kaybının yalnızca yağ dokusundan oluşmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, özellikle hızlı ve yüksek oranlı kilo kayıplarında kas kaybının önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.
"Hızlı ve yüksek orandaki kilo kayıplarında kaybedilen ağırlığın yaklaşık yüzde 25-40'ı yağsız doku olabiliyor. Direnç egzersizi ve yeterli protein alımı olmadığında bu oran artabiliyor. Kas kaybı yalnızca estetik bir mesele değil, dinlenme metabolik hızını, insülin duyarlılığını, kemik sağlığını doğrudan etkiliyor. En sinsi senaryo ise sarkopenik obezite. Tartıda ciddi bir düşüş görülmesine rağmen kişi hem yağlı hem de güçsüz kalabiliyor."
İğne kullanımı sonrası gerçekleşen görünüm değişikliklerine de değinen Doç. Dr. Bayram, bu durumun hızlı kilo kaybının görünür sonuçlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yanakların çökmesi, yüz hatlarının keskinleşmesi ve ani yaşlanmış görünümün temelinde yüz bölgesindeki yağ dokusunun kaybı bulunuyor. Ancak burada asıl mesaj şu: Vücut, kaybı yalnızca bizim istediğimiz bölgelerden gerçekleştirmiyor. Yüzde gördüğümüz şeyin bir benzeri uyluk ve gövde kaslarında da yaşanabiliyor. Oradaki değişimi ise ayna göstermiyor."
KALORİLERİ AZALTMAK YETERSİZ BESLENMEYE YOL AÇIYOR
Zayıflama iğnelerinin iştah üzerindeki güçlü etkisinin besin ve sıvı alımını da önemli ölçüde değiştirebildiğini ifade eden Doç. Dr. Bayram, özellikle protein, vitamin ve mineral eksikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
“Bu ilaçlarla günlük enerji alımı 500 ila 1000 kalori azalabiliyor. Ancak azalan yalnızca kalori değil, besin çeşitliliği ve besin ögesi alımı da olabiliyor. İştahı azalan bir kişi et, kuru baklagil ve sebze gibi besinleri tüketmekte zorlanabiliyor. Gününü birkaç lokmayla geçirdiğinde yeterli protein almak güçleşiyor. Bu durum haftalarca devam ederse kilo verirken kas kütlesini ve gücü korumak da zorlaşıyor. Tartıda eksilen kiloyu görüyoruz ancak o kilonun ne kadarının yağdan, ne kadarının kastan gittiğini tartı bize söylemiyor.”
Porsiyonların küçülmesiyle demir, B12 vitamini, folat, kalsiyum ve lif alımının yetersiz kalabileceğini ifade eden Doç. Dr. Bayram, hızlı kilo kaybının safra taşı riskini artırabildiğini; halsizlik ve saç dökülmesi gibi şikâyetlerin de olası beslenme eksiklikleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
TEDAVİYİ PSİKOLOJİK BOYUTLARIYLA DA DEĞERLENDİRMELİYİZ
Tedavinin yalnızca fiziksel değil, psikolojik boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bayram, özellikle kilo kaygısı yüksek bireylerde yeme davranışlarının yakından izlenmesi gerektiğini belirti.
Doç. Dr. Bayram, "İştahın ilaçla baskılanması, bazı bireylerde aşırı kısıtlama, öğün atlamayı başarı olarak görme ve açlık-tokluk sinyallerine güvenin kaybolması gibi davranışları tetikleyebiliyor. İlaç bırakıldığında iştahın yeniden artmasıyla birlikte tıkınırcasına yeme ve kontrol kaybı da görülebiliyor. Özellikle ergenler ve genç kadınlarda bu riskin değerlendirilmesi önemli. Bu nedenle tedavi öncesinde yeme bozukluğu açısından tarama yapılmalı ve süreç boyunca yeme davranışları izlenmeli" açıklaması yaptı.