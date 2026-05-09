Vahşice katledilen Kübra'ya veda
09.05.2026 14:06
Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, yakılmış halde bulunmuştu.
İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.
Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi.
Yapıcı için öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Baba Yunus Yapıcı, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekerken acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etti.
Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"BİR AY PLAN YAPMIŞLAR"
Baba Yunus Yapıcı, kızından geriye torununun kaldığını dile getirip şüphelilerin Kübra'yı banka hesabındaki para için öldürdüğünü iddia etti.
Kızının e-ticaret yaptığını ve cinayet için şüphelilerin uzun süre plan yaptığını belirten Yunus Yapıcı, "Kızımın telefonunu İstanbul'a götürüyorlar kilidini açtırmaya. Açtırıyorlar ancak internet bankacılığına giremiyorlar. Hesaptan bir şey atamamışlar ama bayağı bir çaba göstermişler. Bir ay plan yapmışlar." dedi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER SONRASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Şüpheli İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde Kübra Yapıcı'yı, açık olan bir marketin önünde bıraktığını söylemiş yapılan saha çalışmasında, Dalğar'ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edilmişti.
Çelişkili ifadeler veren Dalğar, daha sonra Kübra Yapıcı'nın öldürüldüğünü itiraf etmişti.
Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını söyledi.