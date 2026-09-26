Vanlı Kara Haydar'a ikinci operasyon: Otoparktaki araçlardan servet çıktı

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik soruşturmada ikinci operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında bir otoparkta yer alan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 934 milyon lira tutarında döviz ele geçirildi.

Soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alınırken otomobillere el konuldu.

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...