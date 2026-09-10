‘Vanlı Kara Haydar’ın MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı

Geçen günlerde yapılan ve gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan’ın mali hareketlerini inceleyen MASAK, banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını mercek altına aldı. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın 2020’den itibaren kayıtlı ticari kar beyanı 74 bin 281 TL olarak tespit edildi. SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtilen raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında ‘izah edilemeyen servet artışı’ ve ‘yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu’ bulunduğu değerlendirildi.

HESAPLARDA 115 MİLYON TL’LİK TRAFİK

Tançalan’ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Raporda, tek seferde milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden de 5,5 milyon TL hesabına giriş olduğu kaydedildi.

Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış saptandı. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL’yi aştığı belirtildi.