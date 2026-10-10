Vanlı Kara Haydar'a üçüncü operasyon | İş yerinden servet çıktı: Paraları dolaplara doldurmuşlar
10.10.2026 14:05
Son Güncelleme: 10.10.2026 14:19
Vanlı Kara Haydar soruşturmasıyla ilgili üçüncü operasyonda 1,5 milyar lira ele geçirildi. Daha önce 914 milyon lira bulunan araçlara dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile yaptıkları düğünle gündeme gelen Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik soruşturma sürüyor.
Savcılığa başvuran müştekinin, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini ileri sürerek şikayette bulunması üzerine genişletilen operasyonda Hakkı D. hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındı.
Hakkı D. ifadesinde, Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü.
İŞ YERİNDE 1,5 MİLYAR LİRA BULUNDU, İKİ ARACIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında 6 Ekim günü Ankara merkezli beş ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada da 1 milyar 541 milyon 395 bin lira ele geçirildi.
Arama yapılan iş yerinde kaydedilen görüntülerde yüklü miktarda dövizin dolaplara yerleştirildiği görüldü.
Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi için inceleme sürerken, soruşturma kapsamında toplam ele geçirilen para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin liraya ulaştı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İzzet K., Oğuzhan İ., Zeynalabedin T., Ferhat P., Nilgün O., Ramazan T., Cemal K. ve Ozan D. hakkında tutuklama kararı verildi.
OTOPARKTAKİ VİDEOSUNA ULAŞILDI
Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Tançalan, bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.
Tançalan ile ilgili soruşturmada 26 Eylül günü İstanbul Maslak'ta bir sitenin otoparkındaki iki araçta arama yapılmıştı.
Emniyet güçleri bu aramada 934 milyon lira tutarında euro ve dolar ele geçirmişti.
Söz konusu araçların görüntüsü de soruşturma dosyasına girdi.
Görüntülerde araçların otoparka giriş anları ile Tançalan ve bir şüphelinin valiz taşıdığı anlar yer alıyor.
PARALAR VALİZLERİN İÇİNDE YER ALIYORDU
Maslak'ta yapılan operasyonda kaydedilen görüntülerde; paraların araçta valizlerin içinde tutulduğu görülmüştü.
Paraların ele geçirildiği araçlarla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu otomobillere el konulmuştu.
Söz konusu paranın kaynağının ayrıca araştırılacağı bildirilmişti.
KARA PARA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Vanlı Kara Haydar, fenomen Çağla Öz ile Van'da gerçekleştirdikleri düğünle gündeme gelmişti.
Düğünde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Devam eden süreçte Çağla Öz'ün de tutuklanmasına karar verilmişti.
ALTINLARI ODUNLUKTAN ÇIKMIŞTI
Tançalan'ın düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınlar ise bir evin odunluğunda bulunmuştu.
Valiz içindeki 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ortaya çıkmıştı.
Tüm bu materyallere el konularak evin sahibi de gözaltına alınmıştı.
Tançalan savunmasında düğünde takılan altınların “kiralık” olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü.
Kuyumcu ise Tançalan'ın iddiasını reddederek bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin elinde fatura olduğunu savunmuştu.