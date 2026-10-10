Vanlı Kara Haydar'a üçüncü operasyon | İş yerinden servet çıktı: Paraları dolaplara doldurmuşlar

Tançalan'ın düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınlar ise bir evin odunluğunda bulunmuştu .

Valiz içindeki 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ortaya çıkmıştı.

Tüm bu materyallere el konularak evin sahibi de gözaltına alınmıştı.

Tançalan savunmasında düğünde takılan altınların “kiralık” olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü.

Kuyumcu ise Tançalan'ın iddiasını reddederek bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin elinde fatura olduğunu savunmuştu.