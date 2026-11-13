Vatandaş içeri girerken çamurlu çizmelerini çıkardı, müdür elleriyle geri giydirdi
13.11.2026 13:00
Balıkesir’de resmi işlem yaptırmak için İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen zeytin üreticisi, çamurlu çizmelerini binanın girişinde çıkardı. Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendisi giydirdi.
Havran ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi.
Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.
MÜDÜR ERHAN DAYI'DAN DUYGULANDIRAN HAREKET
Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca’nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi.
Müdür Dayı’nın bu esnada üretici Levent Koca’ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde Levent Koca'nın, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkardığı ve içeriye çoraplarıyla girdiği görüldü.
Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.
ZEYTİN ÜRETİCİSİ LEVENT KOCA O ANLARI ANLATTI
Yaşanan olayın ardından duygularını dile getiren zeytin üreticisi Levent Koca, mesai bitimine yetişmeye çalıştığı için çizmelerini yıkamaya vakit bulamadığını belirterek şunları söyledi: "O gün ehliyetimi kaybettiğimden dolayı nüfus müdürlüğünden saat 16.35'te sıra aldım. Saat 15.00'ten sonra tayfayı bıraktıktan sonra kuruma zor yetiştim.
İster istemez ayaklarım ve çizmelerim çok çamurluydu. İçeriye çamurlu ayakkabıyla girerek saygısızlık yapmamak adına çizmelerimi çıkarmak zorunda kaldım. Bundan dolayı gurur duyuyorum; çünkü benim pisliğimi bir başkası çekmek zorunda değil. En azından gösterdiğim saygıdan dolayı kendimle gurur duyuyorum."
MÜDÜRÜN HAREKETİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIK YAŞADI
Çizmelerini kapıda bıraktıktan sonra aklının dışarıda kaldığını ifade eden Koca, Müdür Erhan Dayı’nın jesti karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Acele geldiğim ve mesai bitimi olduğu için ayakkabılarımı yıkama şansım olmadı. Mecbur kaldığım için çizmeleri dışarıda bıraktım. İçeride aklım da orada kaldı; acaba çizmeleri biri alır gider de çorapsız, ayakkabısız kalır mıyım diye düşündüm.
İşlemimi yaptığım sırada 5-10 dakika geçmeden müdür bey sağ olsun oradaki arkadaşlarla beraber çizmeleri kucaklayıp getirmişler. Ben de görünce şok oldum. Bana 'neden çıkardın' diye sordu. Ben de çamurlu olduğundan dolayı utandığımı, mesai bitiyor diye yıkama fırsatım olmadığını söyledim. Sağ olsun müdür bey bizzat getirip giydirdi" diye konuştu.