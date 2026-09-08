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Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. 1 yaralı

08.09.2026 14:58

DHA

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Rize'de Gürcistan plakalı cip trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. 1 yaralı
DHA

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Otar Diogidze yönetimindeki Gürcistan plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen N.Ç. idaresindeki minibüs ile A.İ. yönetimindeki otomobile çarptı.

Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. 1 yaralı 1
DHA

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, ardından T.Y. idaresindeki 53 ACH 982 plakalı hafif ticari araca da arkadan çarparak yol kenarındaki refüje çıktı. 

Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. 1 yaralı 2
DHA

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü T.Y. yaralandı. 

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. 1 yaralı 3
DHA

Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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