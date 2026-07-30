Yangın bölgelerinde hava durumu. Kuvvetli fırtına uyarısı
30.07.2026 06:31
Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de orman yangınları devam ederken, meteorolojiden fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Ege ve Güney Marmara'da yüksek sıcaklıkların yanı sıra kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bugün hava sıcaklığı, yangınların devam ettiği Antalya'da 41, Muğla'da 37, İzmir'de 36, Balıkesir ve Çanakkale'de ise 31 derece seviyelerinde olacak.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde 80 kilometre saat hızda hamleler yaparak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM; sarı kod yayınlayarak Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya fırtına uyarısı yaptı.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek çalışkan da bu kentlerde şiddetli ve kuru esen rüzgarın yangınların yayılma riskini artırdığına dikkat çekti.
"Bu hafta yazın başından bu yana orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu haftaydı." diyen Dilek Çalışkan, şöyle devam etti: "Seydikemer'de 25-30 kilometre hızla kuru ve sert bir rüzgar var. Bu hız cumartesi günü biraz düşecek. Antalya'da nem çok düşüktü. Bugün Antalya 42 dereceydi ve bağıl nem oranı yüzde 18'di. Bu durum devam edecek. Yine 40 kilometre hızla esen rüzgar var. Cumartesi günü rüzgarın yönü değişecek. Lodostan nemli esmeye başlayacak. Bu iyi bir haber.
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde ise rüzgarın hızı 65-70 kilometrelere kadar çıkıyor. Bu fırtına Pazar gününe kadar sürecek. Pazar günü 25-30 kilometreye düşecek ama bu da yüksek bir hız. bu bölgede 3-4 gün daha tehlike sürüyor."
GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR
Güneydoğu Anadolu ise adeta kavruluyor. Kahramanmaraş, Şırnak ve Mardin 40; Adıyaman 42, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43, Batman ise 44 dereceye ulaşacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 18/30 derece.
- İstanbul 21/27 derece.
- Denizli 21/38 derece.
- İzmir 22/36 derece.
- Adana 24/39 derece.
- Ankara 13/28 derece.
- Samsun 19/27 derece.
- Erzurum 13/30 derece.
- Malatya 17/36 derece.
- Kars 12/27 derece.
- Diyarbakır 24/43 derece.
- Gaziantep 24/40 derece.