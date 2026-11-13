Yangından felçli kişiyi kurtaran muhtar: İçeriden "yanıyorum" diye ses geldi

Yaşadığı anları anlatan muhtar Sabri Şenel, Yavuz Sarı’nın kardeşinin kendisini arayarak yardım istediğini belirterek, "Dün akşam yanan evde bulunan Yavuz Sarı'nın kardeşi Filiz Hanım beni aradı. 'Muhtarım, kardeşim beni aradı. Sobayı devirmiş, şu anda evin içinde yangın var, yardım edin' dedi. Benim de olay mahalline yakın dükkanım olduğu için dükkanımı kapatıp koşarak buraya geldim. Yaklaşırken evden duman çıktığını gördüm. Kapının önüne geldim, 'Yavuz bey, Yavuz abi' diye bağırdım. İçeriden 'Yanıyorum' diye ses gelince kapıyı kırmak suretiyle içeri girdim. Evin içi tamamen karanlıktı ve dumanla kaplıydı. Yavuz abimizin yerde yattığını gördüm. Yangın ve yoğun dumana rağmen içeri girerek yerde yatan Yavuz Sarı'yı kucaklayıp sırtıma aldım ve dışarı çıkardım" dedi.