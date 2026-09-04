Yaren ve eşi göç yolculuğuna başladı
04.09.2026 04:59
Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek 15'inci yılda da binlerce kilometrelik göçe başladı. Yavrularını büyüten Yaren ve eşi Nazlı yuvadan ayrıldı.
Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek yerleşim olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğunda 15'inci randevu da sona erdi.
24 Şubat’ta 15'inci kez Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç'a giden, 10 Mart’ta ise göçten dönen eşi Nazlı ile yuvasında buluşan Yaren leylek, bu yıl da yazın son günlerinde Afrika yollarına düştü.
Yaz boyunca Uluabat Gölü'nde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak beslenen ve köylülerin ilgi odağı olan Yaren leylek ile eşi Nazlı, kuluçka dönemini tamamlayıp yavrularını büyüttükten sonra son hazırlıklarını yaptı.
Sonbaharın yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla Yaren ve Nazlı, Afrika rotasındaki uzun yolculuklarına başladı.
Yaren leylek ile Adem amcanın hikayesinin kaşifi olan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Eskikaraağaç'ın simgesi haline dönüşen Yaren leylek ve ailesinin daha sıcak ülkelere doğru göç yolculuğuna başladığını söyledi.
Tüydeş, "Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi. Belki döner umuduyla hava kararana kadar beklemiş ama köydeki diğer leylekler de görünürde yokmuş. Böylelikle hepsinin gittiğini anladık. Bazen farklı zamanlarda gidiyorlardı ama bu yıl hepsi aynı zamanda gitti." dedi.