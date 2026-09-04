Yaren ve eşi göç yolculuğuna başladı

Tüydeş, "Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi. Belki döner umuduyla hava kararana kadar beklemiş ama köydeki diğer leylekler de görünürde yokmuş. Böylelikle hepsinin gittiğini anladık. Bazen farklı zamanlarda gidiyorlardı ama bu yıl hepsi aynı zamanda gitti." dedi.