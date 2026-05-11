Yarın akşama dikkat! Sıcaklık 9 derece düşüyor, yaz geldi derken İstanbul yine kışa dönüyor

11.05.2026 09:51

NTV - Haber Merkezi

İstanbul’da yazı andıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

Bir soğuk bir sıcak… İstanbul'a yaz deldi demişken havanın rengi bir kez daha değişecek. 

 

AKOM'dan yapılan değerlendirmeye göre megakentte hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 

 

YARIN AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

 

Ancak 23-25 dereceyle yaz değerlerinde olan sıcaklıkların salı yani yarın akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle de akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği belirtiliyor. 

SICAKLIK 9 DERECE DÜŞÜYOR 

 

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;

 

12 Mayıs Salı, parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 26 derece)

13 Mayıs Çarşamba, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu (sıcaklık 23 derece)

14 Mayıs Perşembe, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 17 derece)

15 Mayıs Cuma, parçalı ve az bulutlu (Sıcaklık 19 derece)

16 Mayıs Cumartesi, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu (Sıcaklık 20 derece)

17 Mayıs Pazar, az bulutlu ve hava açık (Sıcaklık 21 derece)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son paylaştığı haftalık değerlendirmeye göreyse yurt geneli yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. 

 

Ülkenin hemen hemen yer yerinde hafta boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor 

 

Sıcaklıkların ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.