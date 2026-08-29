Yasağın bitmesine 2 gün kaldı. 20 sene önceki bolluk var

Balıkçı Turgay Memiş de 15-20 sene önceki gibi palamut bolluğu olduğundan söz etti.

Memiş, "Bu sene aynısı olması bekleniyor. Gerçekten deniz palamut kaynıyor. Hava şartlarına bağlı bir bakarsın ki çok görünüyor sonra aniden kaçar gider. Bir de bakarsın ki bolca gelir. Şu anda 5 palamut 1 kilogram geliyor. Tanesi de 150-200 lira arasında değişiyor. İnşallah bu sene Karadeniz halkı bol bol palamut yiyecek gibi duruyor.” ifadelerini kullandı.