Yasağın bitmesine 2 gün kaldı. 20 sene önceki bolluk var
29.08.2026 12:07
Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı gün kaldı. Balıkçılar bu sene, palamut bolluğunun olmasını bekliyor.
Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erecek.
Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala Karadeniz açıklarında olta balıkçıları, palamut bolluğu olduğunu dile getirdi.
İŞTE FİYATLAR
Bolluk balıkçıları umutlandırırken Trabzon Balıkçılar Hali’nde, palamudun tanesi 175 liradan, somonun kilosu 400, çupranın kilosu 500, levreğin kilosu 600, sarganın kilosu ise 350 liradan satışa sunuldu.
"PALAMUDUN KİLOSU 1,5 KİLOGRAMI AŞACAK"
Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, bu sezon tezgahlarda bolca palamudun olacağını ifade etti.
Tezgahlarda palamut görülmeye başlandığına işaret eden Örseloğlu, "İlerleyen günlerde daha çok olmasını temenni ediyoruz. Fiyatlar 150-200 lira arasında seyrediyor. Balık bol olunca fiyat aşağıya düşer. Deniz şartlarına göre fiyatlar da değişebilir. Palamut şu an 350 grama kadar çıkıyor. 1,5 kilogramı aşacak.” dedi.
"PALAMUT ŞİMDİDEN BOL"
Balıkçı Ahmet Çoğalmış da palamut sezonundan umutlu olduğunu belirtti.
Çoğalmış, “Bu sene sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdiden palamudun olması bu sene bol palamudun olacağının işaretini veriyor." dedi.
Palamudun bol olduğu sezon hamsinin olmayacağını da sözlerine ekleyen Çoğalmış, "Palamut da iki sene bir bol çıkar. Sanırım bu sene de o sene. Palamudu da 150-175 lira arasında satıyoruz. Büyüdükçe fiyat da artıyor.” diye konuştu.
"20 SENE ÖNCEKİ PALAMUT BOLLUĞU VAR"
Balıkçı Turgay Memiş de 15-20 sene önceki gibi palamut bolluğu olduğundan söz etti.
Memiş, "Bu sene aynısı olması bekleniyor. Gerçekten deniz palamut kaynıyor. Hava şartlarına bağlı bir bakarsın ki çok görünüyor sonra aniden kaçar gider. Bir de bakarsın ki bolca gelir. Şu anda 5 palamut 1 kilogram geliyor. Tanesi de 150-200 lira arasında değişiyor. İnşallah bu sene Karadeniz halkı bol bol palamut yiyecek gibi duruyor.” ifadelerini kullandı.