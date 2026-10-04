Yaşlı adamdan 19 milyon liralık serveti bu yalanla çalmışlar
04.10.2026 11:02
Tekirdağ'da kendilerini polis, asker ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak 68 yaşındaki vatandaşın 19 milyon liralık servetini çalan zanlılar, "Suçluları yakalayacağız" yalanını kullanmış.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 68 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini polis, asker veya cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle ikametinde bulunan ziynet eşyası ve dövizleri, “suçluların yakalanabilmesi” amacıyla şüphelilere teslim etti.
Vatandaş, bu yöntemle yaklaşık 19 milyon TL değerinde maddi kayba uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu.
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışmaların ardından 29 Eylül 'de İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda vatandaşın mağdur edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.