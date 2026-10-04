Yaşlı adamdan 19 milyon liralık serveti bu yalanla çalmışlar

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 68 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini polis, asker veya cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle ikametinde bulunan ziynet eşyası ve dövizleri, “suçluların yakalanabilmesi” amacıyla şüphelilere teslim etti.

Vatandaş, bu yöntemle yaklaşık 19 milyon TL değerinde maddi kayba uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.