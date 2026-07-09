Yaya geçidinden geçen Ümmü'yü öldürmüştü. 2.63 promil alkollü çıkan şoförden "Alkollü değildim" savunması
09.07.2026 10:36
Son Güncelleme: 09.07.2026 10:47
Adana'da yaya geçidinde Ümmü Elsun'a dolmuşu ile çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan şoför 2.63 promil alkollü çıktı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.
Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Mehmet Leventerler’in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ümmü Elsun’a çarptı.
Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken, şoför Leventerler durmadan yoluna devam etti.
HASTANEDE SEVK EDİLDİ AMA KURTARILAMADI
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk müdahalesinin ardından Ümmü Elsun ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Elsun, kurtarılamadı.
2.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın ardından kaçan Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı.
İncelemede; Leventerler’in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Emniyete götürülen Mehmet Leventerler, ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım." dedi.
EHLİYETİNE DE EL KONULDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, gazetecilere, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım." dedi.
Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Ayrıca ehliyetine iki yıl süreyle el konulan Leventerler’e, "Alkollü araç kullanma" ve "Olay yerini terk etme" suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.