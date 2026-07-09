Yaya geçidinden geçen Ümmü'yü öldürmüştü. 2.63 promil alkollü çıkan şoförden "Alkollü değildim" savunması

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, gazetecilere, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım." dedi.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ayrıca ehliyetine iki yıl süreyle el konulan Leventerler’e, "Alkollü araç kullanma" ve "Olay yerini terk etme" suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.