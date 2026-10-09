Yaz havasından sonra sağanak geliyor: Pazartesi giriş yapacak, tüm yurda yayılacak
09.10.2026 08:28
Son Güncelleme: 09.10.2026 08:29
Türkiye hafta sonu yaz mevsimini yaşayacak. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Yeni hafta ise gök gürültülü sağanakla başlayacak.
Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonunu yaz havasında geçirecek.
Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi şehirlerde güneş yüzünü gösterecek. İstanbul ve Ankara'da cumartesi ve pazar günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Ege'de de hava sıcaklığı yaz değerlerine yakın seyredecek.
İzmir 28, Aydın 31 derece olacak. Antalya'da hava sıcaklığı 28 derece olması beklenirken, Adana'da hava sıcaklığı 33 derecenin üzerine çıkacak. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar 25-27 derece aralığında seyredecek.
Pazar günü yalnızca Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak beklentisi var. Ancak bu bölgelerdeki hava sıcaklıklarında aynı gün önemli bir değişim beklenmiyor.
YENİ HAFTA SAĞANAKLA BAŞLAYACAK
Hafta sonunu yaz havasında geçirecek Türkiye, yeni haftaya gök gürültülü sağanakla giriş yapacak.
Pazartesi günü Karadeniz sahili hariç yurdun tamamında sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışla birlikte havanın da bir nebze serinleyeceği tahmin ediliyor.
Yurdun batısı ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki yağmurun salı günü de devam etmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney, yurdun güney kesimlerinde yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı şehirlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 23
Ankara 23
İzmir 27
Antalya 28
Adana 31
Diyarbakır 26
Konya 23
Erzurum 16
Trabzon 22