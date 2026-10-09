Yaz havasından sonra sağanak geliyor: Pazartesi giriş yapacak, tüm yurda yayılacak

Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonunu yaz havasında geçirecek.

Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi şehirlerde güneş yüzünü gösterecek. İstanbul ve Ankara'da cumartesi ve pazar günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Ege'de de hava sıcaklığı yaz değerlerine yakın seyredecek.

İzmir 28, Aydın 31 derece olacak. Antalya'da hava sıcaklığı 28 derece olması beklenirken, Adana'da hava sıcaklığı 33 derecenin üzerine çıkacak. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar 25-27 derece aralığında seyredecek.

Pazar günü yalnızca Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak beklentisi var. Ancak bu bölgelerdeki hava sıcaklıklarında aynı gün önemli bir değişim beklenmiyor.