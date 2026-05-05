Yedi şehirde zincir şubeleri var! Güzellik merkezinde sözleşme tuzağı
05.05.2026 12:07
DHA
Yedi şehirde şubeleri bulunan bir güzellik merkezinde cazip kampanya ve uygun fiyat vaadiyle çok sayıda kişi dolandırıldı.
Güzellik merkezlerinde cazip kampanya ve uygun fiyat vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren güzellik merkezinin cazip kampanya ve uygun fiyat vaatleriyle vatandaşları iş yerine çektiği belirlendi.
BANKA ŞİFRELERİNİ ELE GEÇİRDİLER
İş yerinde mağdurların karmaşık sözleşmelerle bağlandığı, işlem sırasında ise mobil bankacılık üzerinden kredi kartı şifrelerinin ele geçirilip hesaplardan yüklü miktarda para transferleri yapıldığı tespit edildi.
YEDİ ŞEHİRDE ŞUBELERİ VAR
Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Elazığ, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, İstanbul'un Silivri ilçesi ve Niğde'de bulunan şubeleriyle, benzer yöntemlerle organize şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı.
MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmesinin ardından elde edilen deliller doğrultusunda Tekirdağ, İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, iki bilgisayar ile şirket kuruluş evrakı ve noter belgeleri ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.