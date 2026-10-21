Yeni Parti için kritik gün: AYM bugün karar verecek

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, bugün toplanacak Genel Kurul'da bu talebi görüşecek.

Genel Kurul toplantısında "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığı ve parti isim ile rumuzunun hükümsüzlüğü ile siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi görüşülerek karara bağlanacak.