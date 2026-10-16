Yeni yağışlı hava geliyor. Önümüzdeki 2 güne dikkat

İstanbul'da toprağın suya doyduğunu belirten Yağan, şunları söyledi: "Meteorolojik erken uyarımızda zaten bu sel ve su baskınını belirtmiştik. Onunla uyumlu olarak bazı bölgeler daha fazla olmak üzere çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait alanlarda su birikintileri var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında böyle çok hafif şiddetli yağışlarımızı görebiliriz. Bu yağışlar gece yarısına kadar bu şekilde devam edecek.

Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz. Şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili de bir meteorolojik uyarı yayımladık."