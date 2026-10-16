Yeni yağışlı hava geliyor. Önümüzdeki 2 güne dikkat
16.10.2026 05:41
Son Güncelleme: 16.10.2026 05:45
Sel ve heyelanların vurduğu İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine yeni kuvvetli yağış dalgası geliyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, özellikle cumartesi için uyardı.
Önceki gün son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da binden fazla noktada sel ve su baskınları meydana geldi.
3 kişinin hayatını kaybettiği, İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişinin kaybolduğu sel felaketine neden olan yağışlar hafifledi ancak bölge bugün Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek.
Kuvvetli yağış bırakması beklenen yeni hava dalgasına ilişkin değerlendirmeler yapan Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, vatandaşları özellikle bugün ve cumartesi günü için uyardı. Yağan, "Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz." dedi.
"AVRUPA YAKASI'NIN KUZEYİNDE DAHA KUVVETLİ OLACAK"
İstanbul'da toprağın suya doyduğunu belirten Yağan, şunları söyledi: "Meteorolojik erken uyarımızda zaten bu sel ve su baskınını belirtmiştik. Onunla uyumlu olarak bazı bölgeler daha fazla olmak üzere çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait alanlarda su birikintileri var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında böyle çok hafif şiddetli yağışlarımızı görebiliriz. Bu yağışlar gece yarısına kadar bu şekilde devam edecek.
Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz. Şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili de bir meteorolojik uyarı yayımladık."
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!
Yağan, İstanbul'da "sarı" kodlu uyarının "turuncu" kodlu uyarıya dönmesine yönelik bir değerlendirmelerinin bulunmadığını dile getirerek şöyle devam etti: "Şu anda yine zamana yayılan, zaman içerisinde etkisini gösterecek bir sarı kodlu uyarıdan bahsediyoruz. Bugün yayımladığımız uyarı, yarın (cuma) sabah 09.00'da başlıyor, cumartesi 23.59'a kadar devam ediyor.
Cuma günü biraz şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu güneyli rüzgarlar etkisiyle kuzey kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağışları göreceğiz. Arnavutköy gibi Beykoz gibi şehrin kuzey ilçelerinin etkileneceğini tahmin ediyoruz. Bu etki Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarına kadar da devam ediyor. Cuma gününden sonra cumartesi ilk saatlerden itibaren yağışlar yine kuvvetleniyor. Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki 3 günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz."
24 İLE SARI VE TURUNCU UYARI
Zonguldak ve Düzce için turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod yayınladığı iller ise şöyle:
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Adana, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Bartın, Karabük ve Osmaniye.