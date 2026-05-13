Yıllar sonra gelen ihbar dosyayı yeniden açtırdı: Annesi, babası ve dayısı gözaltında
13.05.2026 11:51
Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla sekiz şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gencin anne ve babası da var.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.
GELEN İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık dokuz ay önce yeniden çalışma başlattı.
Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.
ANNE, BABA VE DAYI DA GÖZALTINDA
Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.