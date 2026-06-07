Yoğun koku gerçeği ortaya çıkardı. 30 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: Evi seraya çevirmiş!

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde polis ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’a kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.