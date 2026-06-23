Yol verme kavgasında tehditler havada uçuştu. "Boksörüm, çeneni kırarım"

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım." sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.