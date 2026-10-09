Yurt dışından akın ediyorlar, kilosu bu sene tam 800 bin lira
09.10.2026 13:49
Karabük'te kilogram fiyatı 800 bin lira olan safran bitkisi çiçek açmaya başladı. Safran hasadının 40-45 gün sürmesi bekleniyor. Hasada yurt dışından da ilgi büyük.
Safranbolu’nun tarihi konaklarıyla ünlü ilçesine adını veren safran bitkisinin soğanları ağustos ayında dikildi. Ekim ve kasım aylarında çiçek açan bitki, baharat ve gıda boyası olarak kullanılıyor.
Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kolonya, sabun, çay, krem, boya, yemek ve tatlılarda da kullanılıyor. Safran üretimi, tarihi ilçenin turizmine de katkı sağlıyor.
KİLOSU 800 BİN LİRA
Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik köyünde safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, "Tarlamız da çiçek açmaya başladı. Bundan sonra yaklaşık olarak 35-40 gün çiçek toplarız. Birkaç gün sonra inşallah tarlayı daha çok mor halde göreceğiz. Yeni ürünün kilogram satış fiyatı 800 bin lira. 1 gram fiyatı da 800 lira" dedi.
Babası İsmail Yılmaz ile birlikte safran üretimi yapan Mine Yılmaz ise hasadın 7 Ekim'de başladığını belirterek, "40-45 gün daha sürmesini ümit ediyoruz. Biz 45 gün boyunca her gün buraya gelip çiçeklerimizi hasat edeceğiz. Ekim’in sonlarına doğru çok güzel olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.
Yurt dışından da ilginin büyük olduğunu anlatan Mine Yılmaz, "Hasadımızın ilk gününden itibaren yurt içinden ve yurt dışından çok fazla misafirimiz buraya gelmeye başladı. Safran çiçeği hasadını birebir deneyimlemek, görmek ve çiçeğin kokusunu almak isteyenleri hasada bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz şöyle devam etti:
"Yaklaşık 20 dekarlık alanda safran yetiştiriciliği yapıyoruz. Bazı parsellerimiz 1, bazıları 2, bazıları ise şu anda 3 yıllık. Üçüncü yılında olan parsellerimizden yüksek bir çiçek verimi bekliyoruz."