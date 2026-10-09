Yurt dışından akın ediyorlar, kilosu bu sene tam 800 bin lira

Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik köyünde safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, "Tarlamız da çiçek açmaya başladı. Bundan sonra yaklaşık olarak 35-40 gün çiçek toplarız. Birkaç gün sonra inşallah tarlayı daha çok mor halde göreceğiz. Yeni ürünün kilogram satış fiyatı 800 bin lira. 1 gram fiyatı da 800 lira" dedi.

Babası İsmail Yılmaz ile birlikte safran üretimi yapan Mine Yılmaz ise hasadın 7 Ekim'de başladığını belirterek, "40-45 gün daha sürmesini ümit ediyoruz. Biz 45 gün boyunca her gün buraya gelip çiçeklerimizi hasat edeceğiz. Ekim’in sonlarına doğru çok güzel olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.