Yürüyerek gidilen adada can pazarı. Su birden yükseldi, esnaf son anda yetişti

Turizm alanında Türkiye'nin önemli çekim merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta, son yıllarda tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerden biri de Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkii oldu.

Denizin sığ olması nedeniyle çok sayıda tatilci, buradaki doğal geçidi kullanarak denizin içinden yürüyüp Maden Adası'na ulaşmaya çalışıyor. Ancak deniz seviyesinin aniden yükselmesi, rüzgâr ve oluşan güçlü akıntılar zaman zaman ciddi can güvenliği riski oluşturuyor.