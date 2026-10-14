Yüzlerini eşarpla gizleyip girdikleri evden para ve altın çaldılar

Öte yandan Kibariye Soydam'ın, 12 Mart'ta aynı yöntemle girdiği bir apartman dairesinden 51 bin lira ile 30 avro çaldığı, paranın bir kısmıyla da kıyafet alışverişi yaptığı ortaya çıktı.

Hırsızlığın ardından tutuklanan Soydam'ın, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Soydam, ifadesinde, “Görüntülerdeki kişi ben değilim. Belirtilen adrese de hiç gitmedim” diyerek hakkındaki suçlamayı reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soydam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli Ç.L.’yi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.