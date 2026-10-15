Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Gelişmeyi Halk TV İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, sosyal medya hesabından duyurdu.

Babaeker, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahadır Özgür gözaltına alınıyor" ifadelerini kullandı.

Özgür'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazetecinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldüğü belirtildi.

Gözaltı işlemi, Halk TV'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Halk TV'ye yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında, kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.