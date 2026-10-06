Gazeteci Levent Öztürk yaşamını yitirdi

Gazeteci Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2’nci Sulu Boya Kültür Festivali’nin gala yemeğine haber takibi için katılan TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

BİR GÖZÜNÜ ÇATIŞMA SAHASINDA KAYBETTİ

Gazetecilik kariyerine 1989 yılında Düzce'de yerel basında başlayan Recep Levent Öztürk, daha sonra ulusal medyaya geçerek savaş muhabirliği yaptı. Meslek hayatı boyunca Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yapan Öztürk, savaş ve çatışmaların yanı sıra insani dramları da haberleştirdi.

Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir gözünü kaybeden deneyimli muhabir, tedavisinin ardından mesleğine geri dönerek farklı bölgelerdeki gelişmeleri takip etmeyi sürdürdü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

TRT Haber'de yayımlanan Yardım Konvoyu programıyla farklı bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerini ekranlara taşıyan Öztürk, hazırladığı haber ve dosyalarla meslek hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.

Öztürk, son olarak 2026 yılında Beyrut'taki sıcak çatışmaları ve bölgedeki gelişmeleri takip etti.

Recep Levent Öztürk'ün cenazesi, memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde ikindide toprağa verilecek.