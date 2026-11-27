"Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yaklaşık 48 gündür tutuklu olan gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sevinç ve Balcı ile avukatları katıldı. Duruşmada iki gazeteci de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme Mustafa Balcı’nın tüm suçlardan beraatine. Şaban Sevinç‘in ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla birlikte tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim'de fon krizine yönelik haberler ve iddialar gerekçesiyle Balcı ve Sevinç tutuklanmıştı.

Balcı’nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istenmişti.