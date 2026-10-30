Gaziantep'te bir evde 495 tarihi sikke ele geçirildi

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında İslahiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke, 1 metal dedektör, 260 gram uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.